Mourinho “Ai tifosi chiedo di giocare la partita con noi” (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non ci sono dubbi sull'empatia fra tifosi e squadra. Ci sono stati momenti belli, meno belli e siamo sempre stati insieme. Giochiamo all'Olimpico le due ultime partite di stagione, sarebbe bello festeggiare questo rapporto che si è venuto a creare. Ai tifosi chiedo di giocare la partita con noi. Se abbiamo 70.000 ‘spettatorì, non c'è significato. Se abbiamo 70.000 che vogliono giocare, c'è una storia diversa. Ai tifosi dico: non venite allo stadio a vedere la partita, venite a giocarla. Potete fare la differenza”. Lo ha detto l'allenatore della Roma, Josè Mourinho, alla vigilia della semifinale di ritorno contro il Leicester in Conference League. “Non abbiamo un altro Mkhitaryan – prosegue lo Special One in merito ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non ci sono dubbi sull'empatia frae squadra. Ci sono stati momenti belli, meno belli e siamo sempre stati insieme. Giochiamo all'Olimpico le due ultime partite di stagione, sarebbe bello festeggiare questo rapporto che si è venuto a creare. Aidilacon noi. Se abbiamo 70.000 ‘spettatorì, non c'è significato. Se abbiamo 70.000 che vogliono, c'è una storia diversa. Aidico: non venite allo stadio a vedere la, venite a giocarla. Potete fare la differenza”. Lo ha detto l'allenatore della Roma, Josè, alla vigilia della semifinale di ritorno contro il Leicester in Conference League. “Non abbiamo un altro Mkhitaryan – prosegue lo Special One in merito ...

