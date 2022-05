MotoGP | allarme rientrato per Takaaki Nakagami | nessun infortunio serio | ci sarà a Le Mans

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 maggio 2022) A seguito di un incidente avvenuto nella sessione di test presso Jerez de la Frontera, lunedì 2 maggio, il pilota giapponese del Team LCRera stato sottoposto a un check medico in prima istanza a Jerez; già in quella occasione erano state escluse fatture conseguenti alla caduta. Dal momento, come aveva fatto sapere lo stesso Team LCR, checontinuava ad avvertire dolore al ginocchio sinistro, per procedere con visite più approfondite il giapponese era stato trasportato in elicottero in un ospedale di Barcellona per escludere fratture o lesioni. Le visite hanno escluso lesioni o fratture (si temeva in particolare per il ginocchio sinistro come riferito in precedenza); a confermarlo è stato il dirigente del Team LCR Lucio Cecchinello durante una breve intervista rilasciata a Speedweek circa le condizioni del ...