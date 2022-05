Mosca vieta l’ingresso al premier giapponese | “Porta avanti politiche anti-Russia”

(Di mercoledì 4 maggio 2022)ha annunciato il divieto di ingresso nel suo territorio per 63 cittadini giapponesi, tra cui il primo ministro Fumio Kishida, che oggi a Roma incontra il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Kyodo, precisando che sono stati colpiti dal provvedimento anche il ministro degli Esteri, Yoshimasa Hayashi, e quello della Difesa, Nobuo Kishi. In una nota il ministero degli Esteri russo ha sostenuto che il governo di Kishida hato“una campagna-russa senza precedenti e consente una retorica inaccettabile contro la Federazione Russa”. Si tratta di una condotta – si precisa – che mira a “smantellare i legami di buon vicinato tra i due Stati” e a colpire “l’economia russa e il prestigio internazionale del nostro Paese”. (fonte ...

Lo ha detto oggi il ministro della Difesa di Mosca, Serghei Shoigu, dopo che la Russia ha detto ... Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ORE 10.59 - La Russia ha vietato ...