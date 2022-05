(Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Arnoldo, editore, saggista, poeta e consigliere del, è protagonista del video manifesto nato per raccontare come l’emergenza non abbia fermato ilche dal 2008 si prende cura di persone affette da SLA, SMA e Distrofie Muscolari. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

LocalPage3 : Mosca Mondadori: 'Il Centro Clinico NeMO costruisce il bene' - italiaserait : Mosca Mondadori: “Il Centro Clinico NeMO costruisce il bene” - ottovanz : RT @Avvenire_Nei: L'arte contro la guerra (una proposta ai musicisti) - blogfp : RT @Avvenire_Nei: L'arte contro la guerra (una proposta ai musicisti) - geppoestfolle : RT @Avvenire_Nei: L'arte contro la guerra (una proposta ai musicisti) -

ilmessaggero.it

Arnoldo, editore, saggista, poeta e consigliere del Centro clinico Nemo, descrive così questa realtà oggi presente in 7 sedi da Nord a Sud dell'Italia (Milano, Roma, Brescia, Trento, ...Arnoldo, editore, saggista, poeta e consigliere del Centro clinico Nemo, descrive così questa realtà oggi presente in 7 sedi da Nord a Sud dell'Italia (Milano, Roma, Brescia, Trento, ... Mosca Mondadori: Il Centro Clinico NeMO costruisce il bene (Adnkronos) – Arnoldo Mosca Mondadori, editore, saggista, poeta e consigliere del Centro Clinico NeMO, è protagonista del video manifesto nato per raccontare come l’emergenza non abbia fermato il ...“In questo momento in cui tutti stiamo assistendo alla distruzione e alla guerra – prosegue Arnoldo Mosca Mondadori – sapere che esistono centri come i NeMO, dove ogni giorno gli operatori si ...