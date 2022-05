Mosca al governo di Roma | “Prendete in giro i cittadini”

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Solo tre dei 14 autobus di evacuazione con i rifugiati di Mariupol hanno raggiunto il territorio controllato dal g… - francescocosta : Oggi su Morning: il nuovo grosso decreto del governo contro il carovita; sia il Papa che Salvini vorrebbero andare… - fanpage : Il segretario della Lega Matteo Salvini pianifica il viaggio a Mosca, come missione di pace. - nexusSEI_6 : RT @andreafacchini1: Dopo le frasi sulla ingratitudine Italiana verso Mosca di Lavrov sono bastate 24 ore per vedere i due picciotti di Put… - nexusSEI_6 : RT @OGiannino: Qualcuno, non credo nel suo partito ma al governo sì, provi riservatamente a dissuadere Salvini dal suo viaggio a Mosca. Non… -

L'ha detto il leader della Lega Matteo Salvini smentendo le notizie che lo davano in partenza peral lavoro sul piano per essere autonomi dal gas russo entro la seconda metà del 2024. ...: non fermeremo l'invasione dopo la... La Cina: non attaccheremo mai l'Ucraina, ma la ... Lega di lotta o Lega diÈ l'eterno dilemma del Carroccio ai tempi deldi Mario Draghi. ...L'ha detto il leader della Lega Matteo Salvini smentendo le notizie che lo davano in partenza per Mosca. Governo al lavoro sul piano per essere autonomi dal gas russo entro la seconda metà del 2024.E allora I rapporti della Lega con Putin «Tutti hanno avuto rapporti con Putin. Il governo Letta fece decine di accordi con Mosca». Forse. Ma quanti italiani sono andato in giro per il mondo con le ...