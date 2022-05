Mosca: "Abbiamo il controllo militare di Mariupol, sigillati ucraini nell'Azovstal" | Zelensky: "Ogni cosa per portare via la nostra gente ... (Di mercoledì 4 maggio 2022) Von der Leyen: embargo al petrolio russo entro 6 mesi. La Bielorussia ha dato il via a esercitazioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 4 maggio 2022) Von der Leyen: embargo al petrolio russo entro 6 mesi. La Bielorussia ha dato il via a esercitazioni ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ho fatto arrivare a Putin 'il messaggio che ero disposto ad andare a Mosca. Non abbiamo avuto risposta e… - vaticannews_it : Il #Papa al @Corriere: sono pronto a incontrare #Putin a Mosca. Francesco a colloquio con il direttore Luciano Font… - _Nico_Piro_ : negoziale il conflitto entrerà in stallo. Era l'epoca in cui gli opinionisti con l'elmetto ci spacciavano l'imminen… - 1970Germano : Ucraina. Il Papa è 'pronto a incontrare Putin a Mosca' Francesco al @Corriere 'Non abbiamo ancora avuto risposta e… - felixleesource : RT @putino: Il presidente dell'American Jewish Committee, David Harris, ha accusato Lavrov di 'classica propaganda russo-sovietica' e ha a… -