Monza: stavano per amputare dito alla vittima, arrestati tre giovani rapinatori, 2 minorenni (Di mercoledì 4 maggio 2022) Milano, 4 mag. (Adnkronos) - I Carabinieri della Compagnia di Monza hanno eseguito una ordinanza di misura cautelare della permanenza in casa emessa dal Gip presso il Tribunale per i minorenni di Milano, a carico di un 16enne e un 17enne del monzese, incensurati, indagati per rapina in concorso. Le indagini sono state avviate lo scorso mese di febbraio quando tre individui, con i volti coperti da cappuccio e mascherina, facevano irruzione all'interno di un minimarket di Arcore in provincia di Monza e, dopo aver percosso e puntato un coltello alla gola del cassiere, si impossessavano dell'incasso della giornata, di alcune bottiglie di alcolici e del cellulare della vittima. Quest'ultima, dopo che i tre si erano allontanati dal negozio, tentava di inseguirli ma, una volta raggiunti presso la stazione dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Milano, 4 mag. (Adnkronos) - I Carabinieri della Compagnia dihanno eseguito una ordinanza di misura cautelare della permanenza in casa emessa dal Gip presso il Tribunale per idi Milano, a carico di un 16enne e un 17enne del monzese, incensurati, indagati per rapina in concorso. Le indagini sono state avviate lo scorso mese di febbraio quando tre individui, con i volti coperti da cappuccio e mascherina, facevano irruzione all'interno di un minimarket di Arcore in provincia die, dopo aver percosso e puntato un coltellogola del cassiere, si impossessavano dell'incasso della giornata, di alcune bottiglie di alcolici e del cellulare della. Quest'ultima, dopo che i tre si erano allontanati dal negozio, tentava di inseguirli ma, una volta raggiunti presso la stazione dei ...

TV7Benevento : Monza: stavano per amputare dito alla vittima, arrestati tre giovani rapinatori, 2 minorenni -… - Gia_Felino : @krepuskola Sabato stavano ancora protestando contro greenpass, domenica non c'era più. Hai visto 3v a Monza? Ecco… - VerFilippo : @MdEroi Roberto, capolista o non capolista, tutte sta fannu figure de merda. La Cremo 3 a Crotone. Il Monza 4 a Fro… - Giuliaesaurita : In che senso Monza ha vinto, ho lasciato che stavano perdendo di 2 set pensando che l’avrebbero persa e invece, quanto mi gasano -