Monta l’effetto Lavrov In tanti si bevono la balla di Hitler ebreo La teoria non ha alcuna base storica Ma ora c’è chi ci crede davvero

"Io credo che anche Hitler avesse sangue ebraico". Questa frase, che tanto ha fatto scalpore, come noto è stata pronunciata dal ministro degli esteri russo Serghei Lavrov alla trasmissione Zona Bianca in onda su Rete 4. L'obiettivo era chiaramente propagandistico: attaccare e screditare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dopo le parole del ministro russo a Carta Bianca in molti danno credito alla storia che Hitler sarebbe ebreo Dall'inizio dell'invasione la Russia parla di denazificazione e paragonare Zelensky a Hitler è parte di questa comunicazione propagandistica. Per tutti, ha parlato lo storico Amedeo Osti Guerrazzi, autore della docufiction Storie della Shoah in Italia, il quale, interpellato dall'Agi, ha spiegato che queste "sono esternazioni che si nutrono di leggende metropolitane e ...

