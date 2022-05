Moglie e figlia uccise a martellate nel sonno. Fermato il noto marito, gravissimo l’altro figlio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Samarate, il drammatico ritrovamento dei corpi. Madre e fglia prive di vita nella loro abitazione. L’intera comunità è ancora sotto choc alla notizia della morte della donna e della figlia di appena 16 anni. Trasportato immediatamente in ospedale il figlio, 23 anni, in codice rosso. La comunità non riesce ancora a crederci, eppure il dramma è avvenuto proprio nell’abitazione in via Torino. Come ha conFermato il sindaco di Samarate, Enrico Puricelli, all’Ansa: “Un risveglio terribile stamattina per la città. Una tragedia. Ma nessuno ha mai dubitato che ci fossero problemi… I ragazzi, Nicolò e Giulia, vivevano una vita serena”. Il primo cittadino conclude: “Il padre è un architetto, lei era una casalinga. Avevano acquistato la villetta nel 1999, dopo essersi trasferiti qui da Milano. Non risulta alcun episodio di violenza ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Samarate, il drammatico ritrovamento dei corpi. Madre e fglia prive di vita nella loro abitazione. L’intera comunità è ancora sotto choc alla notizia della morte della donna e delladi appena 16 anni. Trasportato immediatamente in ospedale il, 23 anni, in codice rosso. La comunità non riesce ancora a crederci, eppure il dramma è avvenuto proprio nell’abitazione in via Torino. Come ha conil sindaco di Samarate, Enrico Puricelli, all’Ansa: “Un risveglio terribile stamattina per la città. Una tragedia. Ma nessuno ha mai dubitato che ci fossero problemi… I ragazzi, Nicolò e Giulia, vivevano una vita serena”. Il primo cittadino conclude: “Il padre è un architetto, lei era una casalinga. Avevano acquistato la villetta nel 1999, dopo essersi trasferiti qui da Milano. Non risulta alcun episodio di violenza ...

Advertising

_Carabinieri_ : #4maggio 1980: in un agguato mafioso muore il Cap. Emanuele Basile mentre si trova con la moglie e la figlia, dopo… - Agenzia_Ansa : Uccide la moglie e la figlia e tenta di darsi fuoco, grave il figlio minore. Tragedia in provincia di Varese, i fam… - fattoquotidiano : Varese, tenta di darsi fuoco dopo aver ucciso moglie e figlia e aver ferito il figlio: 57enne in stato di fermo - arual812 : RT @AlbertoLetizia2: Quando un uomo uccide moglie e figlia a martellate non è una tragedia familiare. È un omicidio aggravato. - Magda_mavi : RT @AlbertoLetizia2: Quando un uomo uccide moglie e figlia a martellate non è una tragedia familiare. È un omicidio aggravato. -