Moderna | guadagni triplicati grazie ai vaccini anti Covid Nel 2022 nuovi contratti per 21 miliardi di dollari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo Pfizer, anchefesteggia una ricchissima trimestrale. Il produttore statunitense dicontro ilha visto i ricavi salire a 6di, più cherispetto agli 1,7primo trimestre 2021. Il dato è migliore delle attese degli analisti che puntavano su 4,6di ricavi.anche i profitti passati da 1,2 a 3,6. L’utile per azione è di 8,5, ben al di sopra delle previsioni (5,2). La società ha già siglato accordi per vendite dei suoi farmaci per un valore di 21dinel. Salgono poco i costi per ricerca e sviluppo passati da 401 a ...