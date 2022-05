Minori: Pillon, 'oggi deposito testo unificato della riforma dell'affido condiviso' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "oggi in commissione giustizia depositerò il testo unificato della riforma dell'affido condiviso". Lo dice Simone Pillon, senatore della Lega: "Molto abbiamo già ottenuto con la riforma Cartabia, che prevede il tribunale della famiglia, la mediazione, il coordinatore, il piano genitoriale, un controllo più strigente del giudice sull'operato dei servizi sociali, un intervento immediato del tribunale nel caso di rifiuto immotivato dei figli, il doppio domicilio e molto altro". Il leghista ricorda come "oggi più che mai la figura paterna è sotto accusa o accantonata, ridicolizzata, dimenticata. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "in commissione giustizia depositerò il". Lo dice Simone, senatoreLega: "Molto abbiamo già ottenuto con laCartabia, che prevede il tribunalefamiglia, la mediazione, il coordinatore, il piano genitoriale, un controllo più strigente del giudice sull'operato dei servizi sociali, un intervento immediato del tribunale nel caso di rifiuto immotivato dei figli, il doppio domicilio e molto altro". Il leghista ricorda come "più che mai la figura paterna è sotto accusa o accantonata, ridicolizzata, dimenticata. ...

