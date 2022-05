Milano-Bicocca alza la no tax area a 25mila euro (Di mercoledì 4 maggio 2022) Milano (ITALPRESS) – , un incremento di 2mila euro rispetto all'anno 2021 e 5mila euro rispetto a quanto previsto dal D.M. 234/2020. A deciderlo è stato il Consiglio di amministrazione dell'Ateneo che ha migliorato ulteriormente le indicazioni contenute nel Decreto del 2020 e già recepite per l'anno 2021/22. Gli studenti che godranno dell'esonero devono avere un ISEE fino a 25mila euro ed essere in possesso di alcuni requisiti di merito e accesso agli studi. A beneficiarne saranno quasi 14.000 studenti, circa un terzo degli iscritti totali.Per l'anno 2022/23 il CdA ha deciso inoltre altre importanti azioni sempre nell'ottica di aumentare i benefici economici ai suoi studenti e allo stesso tempo ampliare la platea dei possibili beneficiari.Prima tra queste, l'eliminazione del sistema dei crediti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022)(ITALPRESS) – , un incremento di 2milarispetto all'anno 2021 e 5milarispetto a quanto previsto dal D.M. 234/2020. A deciderlo è stato il Consiglio di amministrazione dell'Ateneo che ha migliorato ulteriormente le indicazioni contenute nel Decreto del 2020 e già recepite per l'anno 2021/22. Gli studenti che godranno dell'esonero devono avere un ISEE fino aed essere in possesso di alcuni requisiti di merito e accesso agli studi. A beneficiarne saranno quasi 14.000 studenti, circa un terzo degli iscritti totali.Per l'anno 2022/23 il CdA ha deciso inoltre altre importanti azioni sempre nell'ottica di aumentare i benefici economici ai suoi studenti e allo stesso tempo ampliare la platea dei possibili beneficiari.Prima tra queste, l'eliminazione del sistema dei crediti di ...

