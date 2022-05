Milan: ecco come è composta l’offerta di Investcorp (Di mercoledì 4 maggio 2022) 800 milioni equity e 400 prestiti. I dettagli della trattativa per l’acquisizione del Milan da parte del fondo Investcorp Manca sempre meno alla probabile ufficialità della fumata bianca nella trattativa tra Investcorp ed Elliott per il passaggio di proprietà del Milan per circa 1.2 miliardi di euro. Secondo Il Sole 24 Ore il fondo del Bahrain sarebbe pronto in investire 800 milioni di euro (equity) di risorse proprie e altri 400 milioni in forma finanziamento, come il ”financing” bancario con un pool composto da Goldman Sachs e Jp Morgan. Si legge inoltre che dietro Investcorp – gestore di capitali terzi – ci sarebbero altri molti investitori, famiglie del Golfo Persico e family office della stessa area geografica già appartenenti al fondo. Degli 800 milioni di equity circa ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) 800 milioni equity e 400 prestiti. I dettagli della trattativa per l’acquisizione delda parte del fondoManca sempre meno alla probabile ufficialità della fumata bianca nella trattativa traed Elliott per il passaggio di proprietà delper circa 1.2 miliardi di euro. Secondo Il Sole 24 Ore il fondo del Bahrain sarebbe pronto in investire 800 milioni di euro (equity) di risorse proprie e altri 400 milioni in forma finanziamento,il ”financing” bancario con un pool composto da Goldman Sachs e Jp Morgan. Si legge inoltre che dietro– gestore di capitali terzi – ci sarebbero altri molti investitori, famiglie del Golfo Persico e family office della stessa area geografica già appartenenti al fondo. Degli 800 milioni di equity circa ...

