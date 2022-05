Mihajlovic torna a Casteldebole: domani dirige l’allenamento del Bologna (Di mercoledì 4 maggio 2022) . Il tecnico in pista tre giorni dopo essere stato dimesso Come riportato da Sportmediaset Sinisa Mihajlovic torna a Casteldebole dal suo Bologna. Il tecnico rossoblù, dimesso lunedì pomeriggio dall’istituto di ematologia Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, dopo qualche giorno in famiglia a Roma ha ottenuto l’ok dai medici per tornare a dirigere la squadra sul campo. Il tecnico domani mattina alle 11 riabbraccerà dirigenti, staff tecnico e squadra, che ha iniziato oggi pomeriggio la marcia di avvicinamento alla trasferta di Venezia. Mihajlovic punta a tornare a sedersi in panchina già domenica al Penzo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) . Il tecnico in pista tre giorni dopo essere stato dimesso Come riportato da Sportmediaset Sinisadal suo. Il tecnico rossoblù, dimesso lunedì pomeriggio dall’istituto di ematologia Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola di, dopo qualche giorno in famiglia a Roma ha ottenuto l’ok dai medici perre are la squadra sul campo. Il tecnicomattina alle 11 riabbraccerànti, staff tecnico e squadra, che ha iniziato oggi pomeriggio la marcia di avvicinamento alla trasferta di Venezia.punta are a sedersi in panchina già domenica al Penzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

