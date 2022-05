Miccichè annuncia fumata bianca: “Lagalla nostro candidato, il no di Renzi? Ridicolo…” (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Alla fine, dopo settimane di discussioni, polemiche, comunicati stampa inviati e poi ritirati, è il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana e coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè ad annunciare la fumata bianca nel centrodestra per le amministrative di Palermo: “Manca ancora qualche dettaglio tecnico, ma siamo molto vicini all’accordo. Anzi, oserei dire che l’accordo c’è: Sarà Roberto Lagalla il nostro candidato a sindaco di Palermo. Di tutto il centrodestra. Sarà il nostro ‘magnifico sindaco’ di Palermo”, dice in una intervista all’Adnkronos. “Dobbiamo ancora discutere qualche dettaglio – dice Miccichè – Ieri sera siamo stati tutti molto responsabili. E pur rendendoci conto che con ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Alla fine, dopo settimane di discussioni, polemiche, comunicati stampa inviati e poi ritirati, è il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana e coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfrancoadre lanel centrodestra per le amministrative di Palermo: “Manca ancora qualche dettaglio tecnico, ma siamo molto vicini all’accordo. Anzi, oserei dire che l’accordo c’è: Sarà Robertoila sindaco di Palermo. Di tutto il centrodestra. Sarà il‘magnifico sindaco’ di Palermo”, dice in una intervista all’Adnkronos. “Dobbiamo ancora discutere qualche dettaglio – dice– Ieri sera siamo stati tutti molto responsabili. E pur rendendoci conto che con ...

