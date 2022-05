"Mi hanno dato dell'imbucato". Retroscena, la frase con cui Salvini gela la Meloni: caos-centrodestra (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sì, Matteo Salvini se l'è presa. Il no di Fratelli d'Italia alla sua visita durante la conferenza programmatica di Milano e, peggio, l'accusa di volersi imbucare a una manifestazione di un altro partito, lo hanno fatto arrabbiare. Questa nuova incomprensione va a sommarsi alle altre. In un clima non proprio cordiale tra alleati di centrodestra. Che dovrebbero incontrarsi per mettere il sigillo finale sulle candidature alle Amministrative di giugno. E invece no, continuano a scornarsi a distanza. Ora gira voce che il vertice tra leader potrebbe tenersi nel fine settimana. Ma non si sa. Nel frattempo, anche se in molte città è stato trovato un accordo sui candidati sindaci, ci sono alcune piazze dove la situazione è compromessa. Sempre di più, se i vertici nazionali dei partiti continuano a non parlarsi. Palermo, Verona, Parma, Viterbo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sì, Matteose l'è presa. Il no di Fratelli d'Italia alla sua visita durante la conferenza programmatica di Milano e, peggio, l'accusa di volersi imbucare a una manifestazione di un altro partito, lofatto arrabbiare. Questa nuova incomprensione va a sommarsi alle altre. In un clima non proprio cordiale tra alleati di. Che dovrebbero incontrarsi per mettere il sigillo finale sulle candidature alle Amministrative di giugno. E invece no, continuano a scornarsi a distanza. Ora gira voce che il vertice tra leader potrebbe tenersi nel fine settimana. Ma non si sa. Nel frattempo, anche se in molte città è stato trovato un accordo sui candidati sindaci, ci sono alcune piazze dove la situazione è compromessa. Sempre di più, se i vertici nazionali dei partiti continuano a non parlarsi. Palermo, Verona, Parma, Viterbo, ...

