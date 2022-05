Meteo Roma del 04-05-2022 ore 06:10 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la A di oggi al nord e al mattino nuvolosità irregolare a tratti compatta sul Piemonte Liguria e Valle d’Aosta dove sono attese deboli precipitazioni al pomeriggio instabilità sui settori Alpini e sull’Appennino settentrionale con rovesci e temporali nessuna variazione altrove in serata richiude precipitazioni sull’arco Alpino Piemonte Liguria riabilita asciutta altrove al centro tempo stabile al mattino con prevalenza di Cherry sereni maggiori addensamenti sulle coste tirreniche altro se pioggia temporale in Appennino sereno o poco nuvoloso altrove in serata residue precipitazioni sui muri Abruzzo asciutto altrove con nuvolosità medio-alta al sud e nuvolosità irregolare al mattino su campagna Calabria isole maggiori se altrove al pomeriggio tempo instabile sulle aree appenniniche sui settori interni della ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 maggio 2022)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la A di oggi al nord e al mattino nuvolosità irregolare a tratti compatta sul Piemonte Liguria e Valle d’Aosta dove sono attese deboli precipitazioni al pomeriggio instabilità sui settori Alpini e sull’Appennino settentrionale con rovesci e temporali nessuna variazione altrove in serata richiude precipitazioni sull’arco Alpino Piemonte Liguria riabilita asciutta altrove al centro tempo stabile al mattino con prevalenza di Cherry sereni maggiori addensamenti sulle coste tirreniche altro se pioggia temporale in Appennino sereno o poco nuvoloso altrove in serata residue precipitazioni sui muri Abruzzo asciutto altrove con nuvolosità medio-alta al sud e nuvolosità irregolare al mattino su campagna Calabria isole maggiori se altrove al pomeriggio tempo instabile sulle aree appenniniche sui settori interni della ...

Advertising

TuttoSuRoma : Meteo a #Roma e nel Lazio, le previsioni per i prossimi giorni - PierpaoloGuerr2 : @PoliticaPerJedi A ora di cena si cena. Il martedì c'è la champion's league il giovedì la Roma. Quando finiranno le… - ParliamoDiNews : Meteo a Roma e nel Lazio, le previsioni per i prossimi giorni – Italia24 #roma - CasilinaNews : Previsioni meteo 4-5 maggio 2022 nel basso Lazio: che tempo farà in provincia di Roma e di Frosinone?… - Roma : ??Mattina poco o parzialmente nuvoloso, pomeriggio e sera sereno o poco nuvoloso. ??Temperature attese: 14°/23°C. Ec… -