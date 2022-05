Meloni e l’interesse nazionale. Una sfida per (tutti) i partiti (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel recente convegno di Fratelli d’Italia a Milano il suo leader Giorgia Meloni ha posto con forza il problema della posizione politica e morale del Paese. Per questo le sono piovute anche accuse di “sovranismo”. Eppure, al di là della correttezza di questa o quella sigla, la questione vera è quella dell’interesse nazionale. Essa è cosa che riguarda tutti i partiti, che lo ammettano o meno, e su cui tutti i partiti dovrebbero trovare un accordo. La nazione è e dovrebbe essere unificante sulle sue parti, ergo partiti. Quindi, quale Italia vogliamo ora che siamo all’uscita del Covid e trascinati dalla Russia di Vladimir Putin in una guerra in Ucraina? Per rispondere bisogna fare un passo indietro e capire cosa sia l’Italia oggi. Gli italiani non si ... Leggi su formiche (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel recente convegno di Fratelli d’Italia a Milano il suo leader Giorgiaha posto con forza il problema della posizione politica e morale del Paese. Per questo le sono piovute anche accuse di “sovranismo”. Eppure, al di là della correttezza di questa o quella sigla, la questione vera è quella del. Essa è cosa che riguarda, che lo ammettano o meno, e su cuidovrebbero trovare un accordo. La nazione è e dovrebbe essere unificante sulle sue parti, ergo. Quindi, quale Italia vogliamo ora che siamo all’uscita del Covid e trascinati dalla Russia di Vladimir Putin in una guerra in Ucraina? Per rispondere bisogna fare un passo indietro e capire cosa sia l’Italia oggi. Gli italiani non si ...

