Melillo eletto nuovo Procuratore nazionale antimafia

Advertising

... come paventato alla vigilia del voto:ha infatti raggiunto alla prima votazione i 13 voti necessari per essere. Leggi anche Antimafia Nazionale, il Csm si spacca su: sarà il ...Benevento . Riceviamo e pubblichiamo: Caro Pierluigi, innanzi tutto permettimi di complimentarmi con te per il bel giornale telematico che dirigi ...'da esportazione' Guarda caso l'unico...Giovanni Melillo è il nuovo procuratore nazionale antimafia: il plenum del Csm lo ha eletto poco fa con 13 voti; gli altri due candidati, Nicola Gratteri e Giovanni Russo, ne hanno ottenuti ...Tredici voti per Gianni Melillo, cinque per Giovanni Russo, sette per Gratteri. È questo il voto del Plenum, Melillo è il nuovo procuratore nazionale antimafia, quindi lascerà la Procura di Napoli per ...