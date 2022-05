Meghan Markle e il viaggio da incubo con Harry: ”Ha odiato ogni secondo in Australia, ha capito quanto lui fosse poco rilevante nella famiglia reale” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Meghan Markle ancora sotto l’occhio del ciclone. A rendere note alcune sue affermazioni sconcertanti, è l’ex editore di Vanity Fair, Tina Brown, già nota per le sue conoscenze nella famiglia reale. È da poco uscito The Palace Papers, il suo nuovo libro, e all’interno riporta quanto raccontato da un ex membro dello staff di Buckingham Palace: “Meghan ha odiato ogni secondo del viaggio in Australia e ha trovato l’intero tour inutile”. Si fa riferimento a un viaggio avvenuto poco dopo le nozze della coppia reale: in quell’occasione la duchessa annunciò la sua prima gravidanza. La fama dei Sussex era alle stelle: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022)ancora sotto l’occhio del ciclone. A rendere note alcune sue affermazioni sconcertanti, è l’ex editore di Vanity Fair, Tina Brown, già nota per le sue conoscenze. È dauscito The Palace Papers, il suo nuovo libro, e all’interno riportaraccontato da un ex membro dello staff di Buckingham Palace: “hadeline ha trovato l’intero tour inutile”. Si fa riferimento a unavvenutodopo le nozze della coppia: in quell’occasione la duchessa annunciò la sua prima gravidanza. La fama dei Sussex era alle stelle: ...

