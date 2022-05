(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Salgono a circa 34,5 miliardi di euro, per un totale di 5.201 operazioni, ideinell'ambito di "Garanzia Italia", lo strumento diper sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19. Il Mef riferisce che di questi, circa 9,9 miliardi di euro riguardano sedici operazioni garantite attraverso la procedura ordinaria prevista dal Decreto Liquidità, relativa ai finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni, con oltre 5000 dipendenti in Italia o con un valore del fatturato superiore agli 1,5 miliardi di euro. Crescono inoltre a 24,6 miliardi di euro ideiin procedura semplificata, a fronte di 5.185 richieste ...

TV7Benevento : Mef: raggiunti i 34,5 mld in volumi complessivi prestiti garantiti da Sace - -

