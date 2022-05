“Me l’hanno fatto di nuovo” Barbara D’Urso | l’amarezza in studio E non nasconde cosa succede

Advertising

reportrai3 : 'Tutto questo l’hanno fatto i neonazisti ucraini dell’Azov. Lavoravamo e vivevamo tranquillamente fino al 2014. Poi… - borghi_claudio : @NadiaCataldo2 Hanno fatto un lavoro di fino... ?? Io sull'aereo oggi avevo di fianco una che aveva della frutta e m… - AlexBazzaro : I nostri cinema in questi mesi di divieti demenziali hanno perso enormi incassi. Da domani tutto finisce, ma… - ricpuglisi : RT @_MonicaBonatti: @ferrix88 @Agnese73186871 @RobertoBurioni @ricpuglisi Anche mio padre ha già fatto la quarta dose. E tutto il resto del… - Le_Baron__Rouge : RT @borghi_claudio: @NadiaCataldo2 Hanno fatto un lavoro di fino... ?? Io sull'aereo oggi avevo di fianco una che aveva della frutta e mette… -

IL GIORNO

... e i democratici guidati da Jared Huffman leinviato una ...lettera in cui affermano di avere serie preoccupazioni riguardo'... A questa lettera dei democratici haseguito un'altra lettera ...Il presidente ha concluso il suo intervento "citando'esperienza ... "Il motto che lì, in quell'isola,scelto è 'la cultura non ... che non possono venire meno, per colpa di chi haricorso ... I giovani hanno smesso di guardare la TV e forse hanno fatto bene