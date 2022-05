Mazzarri smentisce gli insulti: 'Sono legato ai giocatori del Cagliari' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Cagliari - Walter Mazzarri smentisce la ricostruzione, riportata dall'Unione Sarda e poi rimbalzata su altri media, secondo cui l'allenatore toscano sarebbe stato licenziato e non esonerato dal ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 4 maggio 2022)- Walterla ricostruzione, riportata dall'Unione Sarda e poi rimbalzata su altri media, secondo cui l'allenatore toscano sarebbe stato licenziato e non esonerato dal ...

Advertising

FcInterNewsit : Al Cagliari 'spogliatoio di vermi', Mazzarri smentisce: 'Frasi che non mi appartengono' - mvcalcio : RT @TuttoMercatoWeb: 'Spogliatoio di vermi'. Mazzarri smentisce con una nota: 'Frasi che non mi appartengono' - sportli26181512 : Mazzarri si ribella: 'Mai pronunciate frasi contro i giocatori del Cagliari, querelo': Mazzarri si ribella: 'Mai pr… - TuttoMercatoWeb : 'Spogliatoio di vermi'. Mazzarri smentisce con una nota: 'Frasi che non mi appartengono' - fila_12 : Mazzarri non si smentisce mai. #perdente -