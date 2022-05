Advertising

Agenzia_Ansa : Mattarella: 'Noi siamo con l'Ucraina, è in gioco il futuro dell'Europa' #ANSA - Agenzia_Ansa : DIRETTA | L'esercito celebra il 161mo anniversario della costituzione. Il messaggio di Mattarella: 'La politica di… - fattoquotidiano : Anniversario dell'Esercito italiano, Mattarella: 'Politica di difesa sottolinea la vocazione alla pace del nostro P… - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: Mattarella: 'Noi siamo con l'Ucraina, è in gioco il futuro dell'Europa' #ANSA - iconanews : Mattarella, politica difesa Italia ha vocazione a pace -

Agenzia ANSA

"Ladi difesa incardinata nella nostra Costituzione sottolinea la vocazione alla pace dell'... Così il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al Capo di Stato ...Lo ha detto il presidente Sergioparlando a Braga in Portogallo in occasione della riunione Cotec. . 4 maggio 2022 Mattarella in Portogallo, interviene al Simposio Cotec Europa - Politica (ANSA) - ROMA, 04 MAG - "La politica di difesa incardinata nella nostra Costituzione ... Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore ...Come si arrivò allo scontro con Giulio Tremonti, che da ministro del Tesoro voleva annettere le Fondazioni sotto il controllo della politica ... È vero che il presidente Mattarella fu uno snodo ...