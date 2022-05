Masters1000 Madrid 2022: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti vogliono gli ottavi di finale, è il turno di Rafael Nadal (Di mercoledì 4 maggio 2022) A partire dalle 12.00 ne sapremo di più. Nuova giornata di incontri alla Caja Mágica di Madrid (Spagna), sede del torneo nella capitale spagnola di scena questa settimana. Sulla terra rossa del Manzanares Park Tennis Center, l’interesse non manca e in casa Italia si vuol essere protagonisti. Il riferimento è a Jannik Sinner e a Lorenzo Musetti. I “Gemelli diversi” del tennis azzurro, prendendo in prestito una definizione cara a Ubaldo Scanagatta, terranno alto il vessillo italico e puntano agli ottavi di finale: l’altoatesino se la vedrà contro l’australiano Alex de Minaur (Arantxa Sanchez Stadium) e il toscano sfiderà l’americano Sebastian Korda (campo 4). Saranno due match impegnativi. Sinner non ha entusiasmato sul piano del gioco all’esordio, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) A partire dalle 12.00 ne sapremo di più. Nuova giornata di incontri alla Caja Mágica di(Spagna), sede del torneo nella capitale spagnola di scena questa settimana. Sulla terra rossa del Manzanares Park Tennis Center, l’interesse non manca e in casa Italia si vuol essere protagonisti. Il riferimento è ae a. I “Gemelli diversi” del tennis azzurro, prendendo in prestito una definizione cara a Ubaldo Scanagatta, terranno alto il vessillo italico e puntano aglidi: l’altoatesino se la vedrà contro l’australiano Alex de Minaur (Arantxa Sanchez Stadium) e il toscano sfiderà l’americano Sebastian Korda (campo 4). Saranno due match impegnativi.non ha entusiasmato sul piano del gioco all’esordio, ...

