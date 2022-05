Masters 1000 Madrid | Musetti agli ottavi | sarà sfida a Zverev

Advertising

SkySport : Masters 1000 Madrid Il programma di mercoledì #SkySport #SkyTennis #ATPMadrid - grazianorossi : Un grande #Musetti???? batte Korda???? 6-4 6-3 e si qualifica al 3° turno del Masters 1000 di Madrid! 'Con la testa', d… - gauch88 : @guidotolomei Manca il masters 1000 di Madrid ?? - infoitsport : LIVE - Sinner-De Minaur, secondo turno Masters 1000 Madrid 2022: RISULTATO in DIRETTA - zazoomblog : Nadal-Goffin in tv oggi: orario canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 - #Nadal-Goffin #oggi: #orario… -

Eurosport IT

Interviste Tennis Elina Svitolina ha deciso di prendersi una pausa dopo aver rimediato due brutte sconfitte all'esordio aidi Indian Wells e Miami . La giocatrice ucraina sente inevitabimente il peso della guerra intrapresa dalla Russia contro il suo Paese e non riesce più ad esprimere il suo talento in campo.Continua la strepitoso percorso di Jil Teichmann (WTA 35) aldi Madrid. L'elvetica, che nata in Spagna, ma a Barcellona, ha infatti raggiunto le semifinali battendo con il punteggio di 6 - 3 6 - 4 la giocatrice ucraina Anhelina Kalinina (37). La ... Tennis - LIVE! Madrid Masters 1000, day 4: diretta, risultati, italiani, notizie in tempo reale Avanti tutta per Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Madrid: 6-4 6-3 a Korda e arriva il pass per gli ottavi di finale. In campo Sinner Lorenzo Musetti continua il suo grande percorso al Masters 1000 ...Uno straordinario Lorenzo Musetti batte in due set Sebastian Korda al secondo turno del torneo Masters 1000 di Madrid 2022 e avanza al terzo turno, dove domani sfiderà la testa di serie numero due ...