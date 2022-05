Masters 1000 Madrid 2022 | Nadal | Zverev e Tsitsipas agli ottavi Out Ruud

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 maggio 2022) La giornata di mercoledì 4 maggio ha offerto vari incontri spettacolari valevoli per il secondo turno del tabellone principale deldi. Da evidenziare innanzitutto l’exploit inusuale su terra di Daniel Evans, fautore dell’eliminazione di Roberto Bautista Agut mediante il risultato di 6-3, 5-7, 7-6(2); prestazione d’antologia per il britannico, elegantissimo nei movimenti e insieme lottatore, sia un esteta che un tennista che difficilmente molla l’osso, specialmente se in giornata. Affermazioni inoltre dei favoriti Alexander, Rafaele Hubert Hurkacz, rispettivamente superiori a Marin Cilic (4-6, 6-4, 6-4), Miomir Kecmanovic (6-1, 7-6) e Alejandro Davidovich Fokina (6-4, 4-6, 7-6). In particolare, rilevante per il pubblico italiano la vittoria del ...