(Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’intervento denominato “Riqualificazione energetica di fabbricati di proprietà dello IACP di Benevento siti nel Comune di Benevento – Stralcio funzionale” interessa 2 corpi di fabbrica siti nei quartieri, come di seguito specificato. L’intervento rientra nel POR Campania Fesr 2014-2020 Asse prioritario 4 “Energia sostenibile”, Obiettivo Specifico 4.1, Azione 4.1.1. Via Carlo Labruzzi (quartiere): 39 alloggi – Foglio 105, p.lle 57, 58, 59, 60, 61, 62. Via Onofrio Fragnito (quartiere): 39 alloggi – Foglio 107, p.lle 141, 142, 143, 144, 145, 146. Il Progetto esecutivo, datato ottobre 2018, prevedeva un importo lavori pari a € 1.928.483,81 e un importo di Quadro economico pari a € 2.300.000,00. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Mastella incontra l'#Acer regionale: finanziamenti per Capodimonte e Pacevecchia ** -

NTR24

... ma perché la stessa può riaggregare trasversalmente attorno a Lagalla un'area alla cui costruzione Noi di Centro -lavora per definizione.' CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA. IT Articoli ...All'incontro hanno preso parte i Sindaci di: Benevento, Clemente, e San Giorgio del Sannio, Angelo Ciampi; il Presidente Franco Della Rocca e il Direttore Massimo Natalizio del Consorzio ... Benevento, il vice sindaco De Pierro incontra delegazione della Croce Rossa Italiana Nell’imminenza di questa commemorazione, oggi pomeriggio, il vicesindaco della città di Benevento Francesco De Pierro, su delega del sindaco Clemente Mastella, ha accolto il presidente del comitato ...Convocati questa mattina a Palazzo Mosti dall’Amministrazione comunale i rappresentanti di Open Fiber per fare il punto sullo stato dei lavori per la realizzazione della rete di telecomunicazioni inte ...