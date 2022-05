Mascherine | resta l’obbligo fino a giugno  per il lavoro privato anche all’aperto

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Dal vertice al ministero delcon le parti sociali arriva la conferma del protocollo del 6 aprile 2021 per quanto riguarda l’utilizzo delle protezioni.nei luoghi diper i dipendenti di pubblici esercizi e negozi se non c’è la distanza di sicurezza

ma il protocollo per la protezione dal contagio di lavoratrici e di lavoratori resta valido'. Lo afferma la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese. Quindi, prosegue, 'le mascherine restano obbligatorie in tutti i casi di condivisione degli spazi'. Il testo, firmato ad aprile 2021, verrà rivisto entro giugno. Quindi, continuerà a valere l'obbligo di mascherina in azienda. La decisione è stata condivisa nel corso di una riunione tra le parti.