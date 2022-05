Mascherine obbligatorie sul lavoro fino al 15 giugno? Oggi la decisione (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le Mascherine potrebbero rimanere obbligatorie sul lavoro fino al 15 giugno. Ma soltanto nel privato. Questo è l’orientamento sui protocolli di sicurezza che è emerso in questi giorni mentre una decisione definitiva verrà presa Oggi durante l’incontro tra i rappresentanti del Welfare e della Salute e le parti sociali. Una decisione dalla quale sono esclusi tutti i lavoratori del settore pubblico. Per loro il ministro Renato Brunetta ha già diffuso una circolare in cui l’uso dei dispositivi di protezione individuali è raccomandato. Lavoratori pubblici “raccomandati” Repubblica spiega Oggi che le parti sociali sembrano intenzionate a mantenere i protocolli che introducono l’obbligo nelle situazioni di rischio. Almeno ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lepotrebbero rimaneresulal 15. Ma soltanto nel privato. Questo è l’orientamento sui protocolli di sicurezza che è emerso in questi giorni mentre unadefinitiva verrà presadurante l’incontro tra i rappresentanti del Welfare e della Salute e le parti sociali. Unadalla quale sono esclusi tutti i lavoratori del settore pubblico. Per loro il ministro Renato Brunetta ha già diffuso una circolare in cui l’uso dei dispositivi di protezione individuali è raccomandato. Lavoratori pubblici “raccomandati” Repubblica spiegache le parti sociali sembrano intenzionate a mantenere i protocolli che introducono l’obbligo nelle situazioni di rischio. Almeno ...

