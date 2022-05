Mascherine | il Governo chiarisce | resta l’obbligo sul posto di lavoro fino a giugno

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma –di mascherina al. Ilribadisce la linea della prudenza e confermaal 30prossimo, nei luoghi di, il Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto dae parti sociali il 6 aprile 2021 che prevede, tra le altre cose, l’uso obbligatorio delle“in tutti i casi di condivisione degli ambienti di, al chiuso o all’aperto”. Confermate quindi tutte le misure di protezione previste: lecontinueranno ad essere fornite dai datori dicome Dispositivo di Protezione Individuale e anche le altre misure presenti dovranno essere rispettate così come ...

GuidoDeMartini : ?? SPERANZA COLPISCE ANCORA: MASCHERINE FINO AL 15-6 ?? Nonostante il voto contrario della Lega, approvato un emendam… - fattoquotidiano : Covid, accordo tra parti sociali e governo: le mascherine restano obbligatorie nel lavoro privato - MediasetTgcom24 : Covid, fino a giugno resta l'obbligo delle mascherine al lavoro: accordo tra governo e sindacati #aprile2021… - MyWorld5426 : Governo, sindacati e confindustria si occupano di mascherine e trascurano gli infortuni sul lavoro, la salubrità d… - LPincia : RT @princio76: Pieno zeppo di complottisti nei supermercati. Non si fidano del governo che ha tolto l'obbligo delle mascherine. Dicono che… -

Le aziende scelgono la cautela. La mascherina sarà infatti ancora obbligatoria per i lavoratori del settore privato nelle situazioni a rischio, ossia quando non è possibile rispettare la distanza di ......al tavolo trae sindacati. È stato infatti mantenuto il protocollo di sicurezza per il contrasto al Covid nei luoghi di lavoro di aprile 2021 che prevede l'uso obbligatorio delle'...Friuli Venezia Giulia Liguria Marche ...Il Governo ha deciso, le mascherine sul posto di lavoro resteranno obbligatorie fino al 30 giugno. La decisione è stata presa quest’oggi dal ministero del Lavoro e dal ministero della Salute dopo una ...