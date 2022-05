Martina Franca | strade da rimettere a posto | comunali e provinciali Problema velocità per le rotatorie della statale Varie segnalazioni

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Dalla foto di home page si vede la condizionepista ciclabile. C’è un avvallamento al centro del tracciato e complessivamente è l’incuria a caratterizzato. È la strada che conduce alle scuole in zona Pergolo, a. Una strada che presenta anche delle buche alla sede viaria. Lì, negli anni scorsi, morirono in due incidenti stradali due studenti: Benedetto Muscato e Benedetto Lorusso. Sarebbe magari il caso di un’intitolazione di quella strada per loro, al di là del marmo commemorativo sistemato davanti a scuola. Sarebbe soprattutto il caso di intervenire per migliorare la situazione del tracciato. Strada provinciale 60, trae Massafra l’imbocco del tratto per giungere verso Mottola. Le buche sono veramente ampie e profonde, un intervento di sistemazione è urgente ormai ...