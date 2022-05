Mariupol, Zelensky: "Russia non rispetta accordi, continua assalto acciaieria Azovstal" (Di mercoledì 4 maggio 2022) Kiev, 4 mag. (Adnkronos) - "Attualmente, le truppe russe non stanno rispettando gli accordi. continuano massicci attacchi all'acciaieria Azovstal. Stanno cercando di prendere d'assalto il complesso". Lo ha denunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto discorso notturno. Zelensky ha poi ricordato che sono 156 gli evacuati da Mariupol arrivati nelle ultime ore a Zaporizhzhia. "Finalmente abbiamo un risultato, il primo risultato della nostra operazione di evacuazione dall'Azovstal a Mariupol che stiamo organizzando da molto tempo. Ci sono voluti molti sforzi, lunghe trattative e varie mediazioni" e "156 persone, donne e bambini, sono arrivate a Zaporizhzhia". "Sono grato a tutti ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Kiev, 4 mag. (Adnkronos) - "Attualmente, le truppe russe non stannondo glino massicci attacchi all'. Stanno cercando di prendere d'il complesso". Lo ha denunciato il presidente ucraino, Volodymyr, nel suo consueto discorso notturno.ha poi ricordato che sono 156 gli evacuati daarrivati nelle ultime ore a Zaporizhzhia. "Finalmente abbiamo un risultato, il primo risultato della nostra operazione di evacuazione dall'che stiamo organizzando da molto tempo. Ci sono voluti molti sforzi, lunghe trattative e varie mediazioni" e "156 persone, donne e bambini, sono arrivate a Zaporizhzhia". "Sono grato a tutti ...

