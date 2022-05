Mariupol, Russia: “Da domani corridoi per evacuazione civili Azovstal” (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Da domani a sabato 7, dalle 8 alle 18, le Forze armate russe apriranno un corridoio umanitario per l’evacuazione dei civili da Azovstal. Lo ha annunciato il comando russo citato dalla Tass, secondo cui, “in conformità con la decisione della leadership della Federazione russa, basata su principi di umanità, le Forze armate russe dalle 8 alle 18 ora di Mosca del 5, 6 e 7 maggio apriranno un corridoio umanitario dal territorio dell’impianto di Azovstal per l’evacuazione dei civili (personale di lavoro, donne e bambini)”, la cui presenza nelle strutture sotterranee dell’acciaieria viene segnalata dalle autorità di Kiev. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Daa sabato 7, dalle 8 alle 18, le Forze armate russe apriranno uno umanitario per l’deida. Lo ha annunciato il comando russo citato dalla Tass, secondo cui, “in conformità con la decisione della leadership della Federazione russa, basata su principi di umanità, le Forze armate russe dalle 8 alle 18 ora di Mosca del 5, 6 e 7 maggio apriranno uno umanitario dal territorio dell’impianto diper l’dei(personale di lavoro, donne e bambini)”, la cui presenza nelle strutture sotterranee dell’acciaieria viene segnalata dalle autorità di Kiev. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

MediasetTgcom24 : Mosca: colpiremo veicoli Nato che portano armi in Ucraina #ucraina #russia #mosca #kiev #putin #zelensky #mariupol… - christianrocca : Vi ricordate le Di Cesare e tutti i volenterosi complici di Putin che dicevano non esserci state vittime al teatro… - captblicero : Secondo un'inchiesta di AP, il bombardamento al teatro di Mariupol ha causato *seicento* morti. Qui in Italia si… - Giomagis : RT @lucianocapone: Sua complessità @DiDonadice scriveva, tra le altre cose, che 'il massacro dei 300 civili del teatro a Mariupol era una f… - merlonero4 : RT @MediasetTgcom24: Mosca: colpiremo veicoli Nato che portano armi in Ucraina #ucraina #russia #mosca #kiev #putin #zelensky #mariupol ht… -