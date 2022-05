Marito e moglie muoiono a 48 ore l’una dall’altro: sono stati insieme 62 anni (Di mercoledì 4 maggio 2022) Hanno passato la loro vita insieme, in salute e malattia e finché morte non li ha separati: Giuseppe Spica, 99 anni, e Rosalia Fascella, 94, sono stati sposati per 62 anni e in meno di 48 di distanza l’una dall’altro sono morti. Vi raccomandiamo... La coppia più vecchia del mondo vive in Cina La prima ad andarsene è stata lei, mentre il Marito, abbattuto dalla notizia e già debole di salute, è spirato meno di due giorni dopo. Si erano sposati nel dopoguerra e a raccontare la loro storia d’amore, lunga un’intera vita, è il figlio Antonio Spica, che alle pagine del Corriere della Sera ha dichiarato: “In tanti promettono di amarsi per sempre, loro lo hanno fatto per davvero. ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 4 maggio 2022) Hanno passato la loro vita, in salute e malattia e finché morte non li ha separati: Giuseppe Spica, 99, e Rosalia Fascella, 94,sposati per 62e in meno di 48 di distanzamorti. Vi raccomandiamo... La coppia più vecchia del mondo vive in Cina La prima ad andarsene è stata lei, mentre il, abbattuto dalla notizia e già debole di salute, è spirato meno di due giorni dopo. Si erano sposati nel dopoguerra e a raccontare la loro storia d’amore, lunga un’intera vita, è il figlio Antonio Spica, che alle pagine del Corriere della Sera ha dichiarato: “In tanti promettono di amarsi per sempre, loro lo hanno fatto per davvero. ...

Advertising

infoitinterno : Marito e moglie muoiono a 48 ore l’una dall’altro: sono stati insieme 62 anni - laregiaaaaa : RT @MikiArmenio: Io già la vedo la moglie super pround a supportare il marito che organizza trasferte da ogni parte d’Italia. Non ho certez… - LuxLu8 : @SabrinaFrari @rainbow20202020 Non mi piace l'atteggiamento dei due vicini. Non sembrano manco marito e moglie, lei… - mgr_nami : @shadesofbi Moglie come osi rubarmi il marito? - TheHippyNewsOut : RT @savvucciu: Le sanzioni alla Russia sono uguali a: Il marito vuole fare un dispetto alla moglie e non la scopa -