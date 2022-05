Maria De Filippi cambia direzione su Diego Tavani: “Ho frainteso”, il cavaliere abbandona lo studio televisivo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella puntata del 4 maggio di Uomini e Donne è andata in onda una scelta. Diego Tavani e Aneta Buchtova hanno lasciato il programma televisivo, anche se, prima del momento romantico ci sono state non poche polemiche nei confronti del cavaliere. Maria De Filippi, alla fine, ha ammesso di aver frainteso le intenzioni di Diego Tavani. Diego Tavani lascia Uomini e Donne: una scelta obbligata? Da un po’ di tempo una coppia non lasciava felicemente Uomini e Donne, ma nella puntata del 4 maggio, Diego Tavani e Aneta Buchtova hanno deciso di lasciarci. Resta il dubbio, però, se i due l’abbiano deciso davvero o no, perché tutta la dinamica dell’uscita della coppia, fa ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella puntata del 4 maggio di Uomini e Donne è andata in onda una scelta.e Aneta Buchtova hanno lasciato il programma, anche se, prima del momento romantico ci sono state non poche polemiche nei confronti delDe, alla fine, ha ammesso di averle intenzioni dilascia Uomini e Donne: una scelta obbligata? Da un po’ di tempo una coppia non lasciava felicemente Uomini e Donne, ma nella puntata del 4 maggio,e Aneta Buchtova hanno deciso di lasciarci. Resta il dubbio, però, se i due l’abbiano deciso davvero o no, perché tutta la dinamica dell’uscita della coppia, fa ...

Advertising

serexsmile : io dovevo ascoltarla mia madre quando mi disse di studiare e pensare ai cavoli miei invece di guardarmi amici di ma… - Laura46670577 : Vi giuro se Alex non va in finale, Maria de Filippi può anche chiudere baracca, a me non frega niente. Non parlo so… - ParliamoDiNews : Amici 21, Albe e Serena: che gaffe di Maria De Filippi! #Mariadefilippi - LadyNews_ : #AntonellaElia rivela: '#MariaDeFilippi non ha più querelato #PietroDellePiane' - ParliamoDiNews : `Spinge i fan a votarlo`: Maria De Filippi sotto pressione, glielo ha detto in casetta [VIDEO] #spinge #votarlo… -