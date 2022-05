Marco Tombolini e Gabriele Immirzi Co-Ceo di Fremantle Italia

Leggi su davidemaggio

(Di mercoled√¨ 4 maggio 2022)Una poltrona per due. Cambiamenti organizzativi inMedia, la divisione tricolore del Gruppoche si occupa di intrattenimento, documentari e soap. A partire da oggi, la societ√† di produzione¬† sar√† guidata da due co-CEO,(gi√† CEO in solitaria) e(che da alcuni anni ha ‚Äúportato in dotazione‚ÄĚ ai cataloghi Talpa e Sony). I due si divideranno le responsabilit√† su specifici progetti con una ripartizione per generi. Entrambi riporteranno ad Andrea Scrosati, CEO Continental Europe e Global COO di. In questa stagioneha prodotto programmi come X Factor (che torner√† in autunno con una ...