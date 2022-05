Maradona, maglia della “Mano de Dios” venduta per 8,8 milioni: è record per un cimelio sportivo (Di mercoledì 4 maggio 2022) La maglia che Diego Armando Maradona ha indossato nella finale dei Mondiali del 1986 tra Argentina e Inghilterra, quella del gol segnato grazie alla “Mano de Dios”, è stata battuta all’asta per la cifra di 9,3 milioni di dollari (circa 8,8 milioni di euro), come annunciato dalla casa d’aste Sotheby’s, incaricata della vendita. Si tratta di una cifra record per quanto riguarda la vendita di un cimelio sportivo. Infatti, questa cifra supera quella pagata nel 2019 per la casacca dei New York Yankees indossata da Babe Ruth: allora, la cifra sborsata fu di 5,3 milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lache Diego Armandoha indossato nella finale dei Mondiali del 1986 tra Argentina e Inghilterra, quella del gol segnato grazie alla “de”, è stata battuta all’asta per la cifra di 9,3di dollari (circa 8,8di euro), come annunciato dalla casa d’aste Sotheby’s, incaricatavendita. Si tratta di una cifraper quanto riguarda la vendita di un. Infatti, questa cifra supera quella pagata nel 2019 per la casacca dei New York Yankees indossata da Babe Ruth: allora, la cifra sborsata fu di 5,3di euro. SportFace.

