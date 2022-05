Mara Carfagna | perché è finita con l’ex marito Marco Mezzaroma | “Ho sofferto troppo”

(Di mercoledì 4 maggio 2022)racconta per la prima volta a Grazia la fine della sua storia d’amore con, l’imprenditore, di dieci anni più grande, che aveva incontrato nel 2007 a Capri. È finito tutto dopo appena un anno di matrimonio: “È stato un dolore enorme”.Nessun aiuto, “in silenzio. Io faccio così. È una cosa che ho imparato da mia madre. Anche lei ha attraversato, a suo tempo, un periodo di separazione. E lo ha fatto con dignità e riservatezza”. D’altronde, anche in passato si era dimostrata una donna veramente dura: mantenne la calma persino quando Gabriella Bontempo,moglie di Italo Bocchino, l’accusò di essere stata l’amante di Bocchino per tre anni; le diede della sfascia famiglie.ministro delle Pari ...

Così il ministro per il Sudintervenendo con un video messaggio all'inaugurazione del nuovo Terminal del porto di Palermo. "Siamo convinti che, soprattutto al sud, lo sviluppo venga dal ...Lo ha dettoministro per il Sud, intervenendo all'inaugurazione del cruise terminal a Palermo. 'Abbiamo sostenuto questa idea con la riforma delle Zone economiche speciali e con 630 ... Chi è Mara Carfagna: origini, titolo di studio e vita privata Mara Carfagna racconta per la prima volta a Grazia la fine della sua storia d’amore con l’ex marito Marco Mezzaroma, l’imprenditore, di dieci anni più grande, che aveva incontrato nel 2007 a Capri. È ...E uno stigma che penalizza da sempre le regioni meridionali e che dobbiamo sfatare”. Così il ministro per il Sud Mara Carfagna intervenendo con un video messaggio all’inaugurazione del nuovo Terminal ...