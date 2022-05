Manuel Bortuzzo, il racconto di Lulù: ‘lavaggio del cervello’. Cosa svela dopo giorni dalla separazione (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lulù Selassié, dopo alcuni giorni dalla rottura con Manuel Bortuzzo avvenuta attraverso un comunicato Ansa, torna a parlare del suo ex fidanzato, attraverso una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. LEGGI ANCHE : — Manuel Bortuzzo rifiuta la domanda su Lulù durante la conferenza sul film dedicato a lui. La reazione del padre L’ex gieffina ha più volte fatto capire che secondo il suo punto di vista, dietro la separazione da Manuel c’è Franco, il padre del nuotatore che avrebbe fatto di tutto per ostacolare questa storia d’amore: “Manuel ha subito grandi pressioni familiari e anche dagli amici che proprio non potevano sopportarmi. Gli devono aver fatto un bel lavaggio del ... Leggi su funweek (Di mercoledì 4 maggio 2022)Selassié,alcunirottura conavvenuta attraverso un comunicato Ansa, torna a parlare del suo ex fidanzato, attraverso una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. LEGGI ANCHE : —rifiuta la domanda sudurante la conferenza sul film dedicato a lui. La reazione del padre L’ex gieffina ha più volte fatto capire che secondo il suo punto di vista, dietro ladac’è Franco, il padre del nuotatore che avrebbe fatto di tutto per ostacolare questa storia d’amore: “ha subito grandi pressioni familiari e anche dagli amici che proprio non potevano sopportarmi. Gli devono aver fatto un bel lavaggio del ...

