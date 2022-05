Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: il padre Franco Bortuzzo rompe il silenzio sulla rottura (Di mercoledì 4 maggio 2022) La rumorosa rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, protagonisti di una favola d’amore bruciata nel volgere di poche settimane e naufragata poco dopo l’uscita di entrambi dal GF Vip, continua a tenere banco tra le cronache rosa. Ora interviene il padre di lui, Franco Bortuzzo, e dice la sua sulla fine della relazione. La “princess” del reality più volte lo avrebbe tirato in ballo sostenendo di non essere gradita, ora la sua verità sula faccenda. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ai ferri cortissimi: Franco Bortuzzo rompe il ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 maggio 2022) La rumorosatra, protagonisti di una favola d’amore bruciata nel volgere di poche settimane e naufragata poco dopo l’uscita di entrambi dal GF Vip, continua a tenere banco tra le cronache rosa. Ora interviene ildi lui,, e dice la suafine della relazione. La “princess” del reality più volte lo avrebbe tirato in ballo sostenendo di non essere gradita, ora la sua verità sula faccenda.ai ferri cortissimi:il ...

