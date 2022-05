Manuel Bortuzzo e Lulù | Katia Ricciarelli parla della storia finita | ' Anche stavolta la rompicogl*oni aveva indovinato'

(Di mercoledì 4 maggio 2022)già previsto tutto. Compresa la finetraSelassié . Al loro amore l'ex vippona non ha mai creduto fino in fondo e a due mesi dalla fine del ...

Advertising

giaaalo : stavo pensando che in realtà manuel bortuzzo sta facendo una figura di ?? dopo l’altra anche senza parlare, pensate… - sonounafatina_ : I bei ambienti che frequenta quel ragazzo colto, quel piccolo saggio, l'eroe solitario di Manuel Bortuzzo. - Gianni_gian13 : RT @LindaMenichini: Antonella Elia e Soleil concordando sulla poca classe di Manuel Bortuzzo nel bloccare la fatina su WhatsApp ?? #Pomerig… - robertaquerald2 : RT @LindaMenichini: Antonella Elia e Soleil concordando sulla poca classe di Manuel Bortuzzo nel bloccare la fatina su WhatsApp ?? #Pomerig… - MatildaArmanino : RT @sonounafatina_: Manuel Bortuzzo appena sveglio leggendo l'intervista -

Katia Ricciarelli aveva già previsto tutto. Compresa la fine della storia trae Lulù Selassié . Al loro amore l'ex vippona non ha mai creduto fino in fondo e a due mesi dalla fine del reality spiega le ragioni della sua diffidenza. Leggi anche > Katia ...L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha poi parlato della rottura trae Lulù Selassié: 'Il GF Vip è una bella esperienza, ma è una bolla. Ci si conosce in un percorso che è una ...Rinascere, il film diretto da Umberto Marino, racconta la vera storia di Manuel Bortuzzo (Giancarlo Commare). Il giovane ragazzo è una promessa del nuoto, da poco si è trasferito a Roma per competere ...La rivelazione di Lulù Selassié su Franco Bortuzzo dopo la rottura con Manuel. Lulù Selassié è un fiume in piena. Dopo aver svelato alcuni retroscena inediti sulla rottura con Manuel Bortuzzo, l'ex ...