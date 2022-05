Maltempo sull’Italia da giovedì fino al weekend | le previsioni

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) –in arrivo, con piogge anche persistenti e calo delle temperature massime. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, indica la possibilità che le perturbazioni siano addirittura più di una in poche ore: un’area instabile avanza tra il Mediterraneo Occidentale e l’Algeria, mentre un piccolo ciclone sta scendendo dal Mare del Nord verso l’Olanda e la Francia. Da domani potremo assistere allo scontro Olandese-Algerino con piogge diffuse per 3-4 giorni. Sembra infatti che il piccolo vortice freddo in discesa dall’Olanda vada ad unirsi alla saccatura atlantica in moto dall’Algeria verso l’Italia. A quest’ultima figura meteorologica è associato anche l’ennesimo carico di silt sahariano quindi, dove pioverà, potremo avere la ‘sabbia del deserto’: quest’anno l’inquinamento atmosferico al Centro-Sud è stato spesso ...