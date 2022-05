Advertising

Kktwo4one : @lele09011975 @Palazzo_Chigi Ma sì figurati, loro si stan divertendo. Poi al momento giusto se ne vanno col jet e p… -

ilGiornale.it

Esposto in Procura . È l'iniziativa promossa dall'associazione Codici , impegnata da anni con azioni legali per fare luce su casi sospetti di, al fine di fare chiarezza suaccaduto all'ospedale S an Giovanni di Dio di Crotone. Nei giorni scorsi una donna di 79 anni, residente nel Comune di Scandale , ha accusato un malore ...Esposto in Procura . È l'iniziativa promossa dall'associazione Codici , impegnata da anni con azioni legali per fare luce su casi sospetti di, al fine di fare chiarezza suaccaduto all'ospedale S an Giovanni di Dio di Crotone. Nei giorni scorsi una donna di 79 anni, residente nel Comune di Scandale, ha accusato un malore ,... Malasanità, quanto ci costano le ambulanze ferme in coda agli ospedali