Maglia Maradona Mondiali ’86: venduta all’asta per una cifra record – FOTO (Di mercoledì 4 maggio 2022) Come può un appassionato di calcio dimenticarsi di Inghilterra-Argentina dei Mondiali di Messico ’86? Partita in cui Diego Armando Maradona si è reso protagonista assoluto con una fantastica doppietta. Due gol che hanno visto l’Argentina vincitrice, ma che hanno anche reso il match più discusso di sempre. Non è stata affatto una doppietta come le altre, anzi. El Pibe De Oro ha incoronato il sogno albiceleste con il gol più discusso di sempre, ovvero la mano de Dios, e con il gol più bello del secolo. Maglia Maradona, Inghilterra-Argentina Mondiali 1986Mondiali ’86, la Maglia di Maradona venduta all’asta: le cifre Una partita che è passata alla storia, proprio come la storica Maglia indossata ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 4 maggio 2022) Come può un appassionato di calcio dimenticarsi di Inghilterra-Argentina deidi Messico ’86? Partita in cui Diego Armandosi è reso protagonista assoluto con una fantastica doppietta. Due gol che hanno visto l’Argentina vincitrice, ma che hanno anche reso il match più discusso di sempre. Non è stata affatto una doppietta come le altre, anzi. El Pibe De Oro ha incoronato il sogno albiceleste con il gol più discusso di sempre, ovvero la mano de Dios, e con il gol più bello del secolo., Inghilterra-Argentina1986’86, ladi: le cifre Una partita che è passata alla storia, proprio come la storicaindossata ...

Advertising

sportface2016 : #Maradona, la maglia della 'Mano de Dios' è stata venduta per 8,8 milioni di euro: è record per un cimelio sportivo - corrmezzogiorno : #Napoli Diego Maradona «Mano de Dios», la maglia venduta per 8,8 milioni - MessaggeroSport : Maradona, la maglia della 'Mano de Dios' venduta per 8,8 milioni: record assoluto per un cimelio sportivo - ilmessaggeroit : Maradona, la maglia della 'Mano de Dios' venduta per 8,8 milioni: record assoluto per un cimelio sportivo - GianlucaBellomo : Venduta all'asta per quasi 9 milioni di € la maglia di #Maradona indossata nella partita dei mondiali #Argentina -… -