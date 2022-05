Madrid, il ritorno di Nadal: 'Ma fatemi vedere il Real'. Serata con Musetti e Sinner (Di mercoledì 4 maggio 2022) Prima la richiesta: "Per favore, non fatemi giocare in contemporanea con Real - City". E non perché Rafa Nadal tema di avere un'audience più bassa, ma perché lui, tifosissimo merengue, non vuole ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Prima la richiesta: "Per favore, nongiocare in contemporanea con- City". E non perché Rafatema di avere un'audience più bassa, ma perché lui, tifosissimo merengue, non vuole ...

