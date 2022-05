Madre e figlia uccise nel Varesotto | i vicini di casa | Era una famiglia invidiabile

(Di mercoledì 4 maggio 2022) AGI - Una strage familiare non annunciata. Così appare dalla prime testimonianze quanto accaduto a Samarate, 16mila abitanti vicino a Varese, dove Alessandro Maya, 57 anni, geometra con studio sui Navigli a Milano, ha ucciso la moglie Stefania Pivetta, parrucchiera, e laGiulia, di 16 anni, ferendo il fratello Nicolò di 23. "Come vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali non avevo avuto nessuna segnalazione su questrache mi dicono fosse tranquilla - spiega all'AGI Nicoletta Alampi, accorsa davanti alla villetta di via Torino dove larisiedeva dal 1999 -. Non era unaparticolarmente conosciuta. I figli, due bravi ragazzi: lei studentessa brillante, lui col sogno di diventare pilota". La signora Rosangela, vicina di, appare provata: "Stefania per me era come una ...

... mentre il marito è piantonato dalle forze dell'ordine in ospedale La signora Rosangela, vicina di casa, appare provata: 'Stefania per me era come una, la conoscevo da più di 20 anni. Andavo a ...Aveva uno studio di progettazione d'interni a Milano Alessandro Maja, 57 anni, l'uomo che secondo l'accusa ha ucciso moglie ee ferito gravemente il figlio maggiore a Samarate (Varese). Lo studio Maja group, di cui il 57enne si definisce 'fulcro e fondatore', ha sede in via Ascanio Sforza, lungo il naviglio Pavese ed ...Arrivato sotto shock davanti alla villetta dell'orrore mormora: «Era una famiglia abbiente ma avevano dei problemi che per privacy non…) Leggi A dare l'allarme sono stati i vicini di casa I corpi di ...