Madre e figlia di 16 anni trovate morte in casa: i carabinieri hanno fermato il marito (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una donna di 56 anni e sua figlia di 16 sono state trovate morte in casa, nel paese di Samarate in provincia di Varese. Insieme a loro, anche il figlio di 23 anni gravemente ferito. I carabinieri ... Leggi su globalist (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una donna di 56e suadi 16 sono statein, nel paese di Samarate in provincia di Varese. Insieme a loro, anche il figlio di 23gravemente ferito. I...

Advertising

mummy53690440 : RT @localteamtv: Tragedia familiare a Samarate, madre e figlia trovate morte in casa #samarate #tragediafamiliare #localteam - localteamtv : Tragedia familiare a Samarate, madre e figlia trovate morte in casa #samarate #tragediafamiliare #localteam - infoitinterno : Madre e figlia uccise a martellate nel sonno. Gravissimo l'altro figlio. Fermato il padre - qn_giorno : Madre e figlia uccise a martellate, lo choc di Samarate: 'Terribile risveglio' - giraparole : RT @giraparole: La cosa che va peggio in Italia, l'incuria delle istituzioni, ha significato per una giovane mamma la condanna a morte. '… -