"Ma se i gay sono in tutte le tv?": il giornalista russo si scaglia contro Laura Boldrini (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il giornalista russo Evgeny Utkin si è confrontato con Laura Boldrini nel corso di DiMartedì, la trasmissione di La7 condotta da Giovanni Floris. La deputata del Pd si è detta “pessimista” sulle prospettive di pace: “Purtroppo le cose stanno andando male, l'investimento è molto limitato sulla pace, mandare più armi significa allontanarla e non costruirla. Penso che Papa Francesco non sia molto ascoltato, mentre mi fa paura vedere il patriarca Kirill che benedice la guerra e che vuole fare la crociata contro l'Occidente e la comunità Lgbt”. Secondo la Boldrini ci sono due mondi che si contrappongono: “Uno è quello rappresentato dal Papa, che guarda alla pace e che dovrebbe avere tanti alleati. L'altro è quello di Vladimir Putin, che manda bombe mentre il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) IlEvgeny Utkin si è confrontato connel corso di DiMartedì, la trasmissione di La7 condotta da Giovanni Floris. La deputata del Pd si è detta “pessimista” sulle prospettive di pace: “Purtroppo le cose stanno andando male, l'investimento è molto limitato sulla pace, mandare più armi significa allontanarla e non costruirla. Penso che Papa Francesco non sia molto ascoltato, mentre mi fa paura vedere il patriarca Kirill che benedice la guerra e che vuole fare la crociatal'Occidente e la comunità Lgbt”. Secondo lacidue mondi che si contrappongono: “Uno è quello rappresentato dal Papa, che guarda alla pace e che dovrebbe avere tanti alleati. L'altro è quello di Vladimir Putin, che manda bombe mentre il ...

Advertising

inomniapparatus : No raga non mi convince per niente lui. Chiaramente omofobico, il documentario è molto interessante ma le cose che… - redrose675 : @berardino quindi gay che combattono sono migliori ? ma rincoglioniti come lei, ci fanno o ci sono? - _ga_anja : pensi di potermi ferire? sono innamorata del mio migliore amico gay - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: 'Non sono gay': programma russo omofobo, 2022 - Cup of Green Tea: In Russia c'è un nuovo reality show omofobo, 'Non sono g… - GayhatesucksMj : @preski18 @dureghello @LaStampa Tralaltro mi daibdell'ottusa ma voinche credete al patriarca kirill che incolpa i g… -