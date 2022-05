M5S | Sibilia | transizione ecologica non prevede bruciare rifiuti

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma – “Il tema legato ai poteri del sindaco di Roma lo condividiamo, ma mettere l’inceneritore insieme alla questione aiuti e 200 euro non è molto corretto.” “L’inceneritore non c’entra nulla con i fondi contro il caro bollette; la norma andava stralciata dal decreto aiuti e discussa a parte. Come si può pensare di faretornando a? Come parlare di mobilità sostenibile proponendo ritorno al cavallo”. A dirlo il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Carlo, partecipando a Coffee Break in onda su La7. (Agenzia Dire)

Advertising

La7tv : #coffeebreak @carlosibilia 'Dicono di essere pacifisti e danno fondi al riamo, dicono di essere ambientalisti e fan… - inotg_inot59 : RT @La7tv: #coffeebreak @carlosibilia 'Dicono di essere pacifisti e danno fondi al riamo, dicono di essere ambientalisti e fanno l'inceneri… - La_PekoraNera : Carlo Sibilia (M5S): «Dicono di essere pacifisti e danno fondi al riamo» [VIDEO] - CotestaLuigi : RT @La7tv: #coffeebreak @carlosibilia 'Dicono di essere pacifisti e danno fondi al riamo, dicono di essere ambientalisti e fanno l'inceneri… - Raffael13409174 : RT @La7tv: #coffeebreak @carlosibilia 'Dicono di essere pacifisti e danno fondi al riamo, dicono di essere ambientalisti e fanno l'inceneri… -

La7

Il sottosegretario all'Interno, Carlo, esponente di punta del, parla a tutto campo con Ottopagine. E le sue sono parole chiare e nette, in particolare sotto il profilo politico. Intanto, ...... come il dietrofront sulla Rai : prima aveva annunciato che ilnon avrebbe fatto sentire la sua ... Ma ci sono anche casi estremi come Carlo, che nel 2014 si esprimeva così in occasione dell'... Dl Aiuti, Carlo Sibilia-M5S: "Inaccettabile mettere l'inceneritore di Roma in un decreto che sembra scritto da noi" Si tratta di due elementi che hanno fortemente caratterizzato il M5S sotto la guida di Conte ... Ma ci sono anche casi estremi come Carlo Sibilia, che nel 2014 si esprimeva così in occasione ...previous post: Da Tesla a GM, riaprono gli impianti a Shanghai, ma gli operai devono lavorare in isolamento next post: Trasporti, Squeri (FI): importante no Ue a abolizione completa motori a ...